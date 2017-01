Continuar a ler

O responsável federativo anunciou que a entidade vai apoiar em termos logísticos, mas também a nível financeiro, suportando parte do prize money, as 32 competições internacionais da categoria ITF (20 masculinos e 12 femininos) que vão realizar-se em Portugal este ano."O Centro de Alto Rendimento [CAR] feminino é a grande novidade. Não terá atletas residentes, mas faremos um acompanhamento e apoiaremos as atletas também nas despesas", explicou o presidente da FPT.Entre as tenistas apoiadas estão os principais nomes da modalidade no setor feminino, com exceção da lesionada Maria João Koehler e da emigrante Michelle Larcher de Brito: Inês Murta, Francisca Jorge, Cláudia Cianci, Rita Pinto, Rebeca Silva, Maria Inês Fonte, Bárbara Luz, Rita Vilaça, Cláudia Gaspar e Ana Filipa Santos."Com esta equipa, e com estes projetos, estão reunidas todas as condições para haver uma ajuda mais próxima a todos os jovens tenistas portugueses. O nosso objetivo é que haja um maior número de atletas profissionais a competir a nível nacional e internacional", sublinhou Neuza Silva, responsável pela supervisão técnica das atletas femininas e capitã da Fed Cup.A ocasião serviu também para divulgar os nomes de tenistas masculinos enquadrados no CAR, sendo eles Pedro Sousa, número três nacional e 189.º jogador mundial, João Monteiro, Nuno Deus, Tiago Cação, Francisco Cabral, Luís Faria e Gonçalo Ferreira"Com uma Federação mais presente e mais forte do que tivemos nestes últimos anos, acredito que estes projetos vão fazer a diferença. Obviamente que a formação de atletas demora o seu tempo. Estamos a transmitir um grau de exigência diferente com todos estes projetos. Essa cultura de exigência já está a fazer efeito", assumiu o coordenador técnico nacional, Rui Machado.Vasco Costa recordou ainda que a nova plataforma informática da FTP, que permitiu colocar on-line todas as informações relativas às 794 provas realizadas a nível nacional (434 juvenis, 170 seniores e 190 veteranos), começou a funcionar em pleno este mês.