Rafael Nadal, nº 1 mundial, está a competir esta semana no ATP Masters de Paris, onde pode confirmar-se como o líder do ranking até ao final de 2017, caso ganhe apenas um encontro, mas nem por isso deixa de estar bem atento ao que se passa em Espanha, mais precisamente na Catalunha.

Defensor da unidade do país, mas com fortes ligações à Catalunha, onde se treinou durante largos períodos da sua carreira, Nadal espera que os catalães se possam unir neste momento mais complicado. "Não gosto muito de falar sobre o assunto, porque são questões muito sensíveis. A única coisa que posso dizer é que é uma situação triste e difícil ao mesmo tempo. Quero que as coisas melhorem e não desejo que haja uma fratura entre as pessoas da Catalunha. Sinto-me próximo da Catalunha, adoro os catalães e penso que todos os espanhóis também adoram o povo catalão. É por essa razão que todo o país está triste com o que está a acontecer por lá", assegurou o maiorquino de 31 anos, que também fala fluentemente catalão.

Nadal entra em court amanhã no pavilhão de Bercy para defrontar o sul-coreano Hyeon Chung na segunda ronda da prova francesa. Em caso de vitória, garante que fecha um ano no topo do ranking pela 4ª vez na carreira, depois de 2008, 2010 e 2013.

Autor: José Morgado