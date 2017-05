Rafael Nadal, que venceu os últimos três torneios em terra batida, foi esta sexta-feira afastado do Masters 1000 de Roma, nos quartos de final, pelo austríaco Dominic Thiem. Depois de vencer Monte Carlo, Barcelona e Madrid, o tenista espanhol, quarto do 'ranking' mundial, foi afastado pelo sétimo jogador do mundo pelos parciais de 6-4 e 6-3.Thiem vingou-se assim de Nadal, que lhe venceu as finais de Barcelona e Madrid: agora defrontará o vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Juan Martin del Potro.Nadal viu assim interrompida uma série de 17 triunfos consecutivos, perdendo pela segunda vez na carreira frente a Thiem.

Autor: Lusa