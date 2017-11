Continuar a ler

Nadal é também o mais velho número um do Mundo desde a criação da classificação ATP, em 1973.



Depois de em 2015 e 2016 o tenista natural das ilhas Baleares espanholas ter realizado épocas dececionantes, em 2017, Rafael Nadal regressou em força, vencendo cinco torneios, entre os quais Roland Garros e o US Open.



O espanhol Rafael Nadal assegurou esta quarta-feira a manutenção na primeira posição no ranking mundial no final da temporada, após vencer o sul-coreano Ching-Hyeon em dois sets, por 7-5 e 6-3, em Paris.Seja qual for o desfecho do Masters de Londres, que se realizada de 12 a 19 de novembro, nenhum dos seus mais diretos perseguidores conseguirá alcançar o tenista espanhol de 31 anos, que já em 2008, 2010 e 2013 terminou a temporada no topo da hierarquia do ténis mundial.

Autor: Lusa