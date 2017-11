Continuar a ler

Na quarta-feira, Nadal venceu em Paris o espanhol Pablo Cuevas em três sets, após mais de duas horas de encontro, com os parciais de 6-3, 6-7 (5-7) e 6-3.Hoje, o espanhol deveria defrontar Krajinovic, 77.º do Mundo, no acesso às meias-finais do torneio parisiense.O tenista maiorquino garantiu esta semana em Paris, ao passar a primeira ronda, que terminará o ano como número 1 mundial, seja qual for o resultado do Masters de Londres, competição que reúne de 12 a 19 de novembro, os oito melhores tenistas da época."Vou fazer o tratamento e fazer tudo para que possa jogar em Londres, mas não posso falar mais do que isso", acrescentou o tenista, acrescentando que o ano "é longo" e que disputou muitos jogos.