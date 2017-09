Continuar a ler

Segundo o madrileno, a situação na Catalunha é "séria e triste", e considera que a Espanha "está melhor junta e assim será mais forte".



"É preciso falar. Não quero lutas", pediu Nadal, de 32 anos, que se vai juntar na sexta-feira ao checo Tomas Berdych num jogo de pares frente ao norte-americano Jack Sock e ao australiano Nick Kyrgios.



Na quarta-feira, a polícia espanhola realizou uma operação que incluiu a revista de uma série de edifícios do Governo regional, tendo ainda detido 14 pessoas alegadamente envolvidas na preparação do referendo, marcado para 1 de outubro, contra a vontade de Madrid.



Os independentistas defendem que cabe apenas aos catalães a decisão sobre a permanência da região em Espanha, enquanto Madrid apoia-se na Constituição do país para insistir que a decisão sobre uma eventual divisão do país tem de ser tomada pela totalidade dos espanhóis.



O líder do ranking mundial de ténis, o espanhol Rafael Nadal, disse esta quinta-feira que não imagina "a Catalunha sem a Espanha" e apelou ao diálogo para resolver a situação."Amo a Catalunha e sinto-a como Espanha. Não imagino a Catalunha sem a Espanha", declarou o tenista, que se encontra em Praga para participar na primeira edição da Taça Laver, um torneio que opõe tenistas europeus a jogadores do resto do mundo.

