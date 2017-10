Continuar a ler

Na final de Xangai, perdida para o suíço Roger Federer (6-4 e 6-3), Nadal entrou no 'court' com uma fita protetora no joelho.



"Tenho uma carga de stress no joelho, problema que já tinha tido durante o torneio de Xangai, e fui aconselhado pelo meu médico a repousar", acrescentou.



O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial, vai falhar o torneio de Basileia, que arranca na segunda-feira, devido a uma lesão no joelho direito contraída durante o Masters 1000 de Xangai.Através de uma publicação nas redes sociais, o espanhol explicou que o médico decidiu declará-lo como inapto para o torneio suíço, com o maiorquino a tirar "tempo para descansar".