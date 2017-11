Continuar a ler

Nadal agradeceu à família e à equipa que trabalha com ele, por "todo o apoio nos momentos maus, por terem acreditado que isto podia voltar a acontecer". "Ter este troféu de novo comigo é algo que não poderia sonhar há um ano, e significa muito para mim", explicou.Aos 31 anos, o espanhol tornou-se no mais velho atleta a acabar a temporada no trono do ténis mundial, com o suíço Roger Federer, de 36, a ser o mais veterano a acabar como 'vice'.Durante a temporada, Nadal venceu os grand slam de Roland Garros e US Open, num total de seis títulos, que lhe permitiram liderar a classificação mundial no final do ano, o que acontece pela quarta vez na carreira, depois de 2008, 2010 e 2013. Federer venceu o norte-americano Jack Sock , no arranque do Grupo Boris Becker das Finais ATP, enquanto Nadal, que procura vencer o torneio pela primeira vez na carreira, entra em campo na segunda-feira, frente ao belga David Goffin, no Grupo Pete Sampras.