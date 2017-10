Continuar a ler

João Sousa, que tem como melhor classificação o 28.º lugar em maio de 2016, é o português mais bem classificado, tendo subido do 63.º para o 61.º posto.



Entre os restantes portugueses, Pedro Sousa desceu duas posições, ocupando agora o 115.º posto, Gastão Elias e João Domingues subiram ambos 12 posições, para os lugares 116 e 170, respetivamente.



Em femininos, não se verificaram quaisquer alterações no top-10, com a romena Simona Halep a liderar, seguida da espanhola Garbiñe Muguruza, segunda, e da checa Karolina Pliskova, terceiro.



No ranking divulgado hoje, destaque para a russa Maria Sharapova que subiu 29 lugares e ocupa a 57.ª posição da tabela.



A antiga número um mundial conseguiu no domingo o primeiro triunfo depois de cumprida uma suspensão de 15 meses por doping, ao derrotar a bielorrussa Aryna Sabalenka na final do torneio chinês de Tianjin.



O suíço Roger Federer reduziu a diferença pontual para Rafael Nadal, na liderança da hierarquia do ténis mundial, depois de no domingo ter vencido o espanhol na final do Masters 1000 de Xangai., continua a liderar, mas agora com uma diferença inferior a 2.000 pontos sobre o suíço, que é segundo, e mais de 5.000 em relação ao britânico Andy Murray, terceiro da hierarquia.

Autor: Lusa