Entre os portugueses, João Sousa, que foi eliminado na segunda ronda de Indian Wells pelo alemão Misha Zverev, subiu do 37.º para o 35.º lugar, enquanto Gastão Elias, que perdeu na primeira ronda do torneio norte-americano, saltou do 95.º para o 89.º posto.

O suíço Roger Federer, que no domingo venceu o torneio Masters 1.000 de Indian Wells, subiu da 10.ª para a 6.ª posição do ranking ATP, que continua a ser liderado pelo britânico Andy Murray.Federer, que derrotou na final o seu compatriota Stan Wawrinka, por 6-4 e 7-5, alcançou em Indian Wells o 90.º título da carreira, e tornou-se o segundo jogador a conseguir cinco títulos no torneio norte-americano, a par do sérvio Novak Djokovic, que se mantém na segunda posição do ranking.

Autor: Lusa