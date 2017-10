Continuar a ler

A romena Simona Halep vai terminar o ano no primeiro lugar do 'ranking' mundial, na sequência da derrota de hoje da checa Karolina Pliskova frente à dinamarquesa Caroline Wozniacki, nas meias-finais do Masters feminino.Pliskova, terceira da hierarquia, destronava Halep, que foi eliminada pela ucraniana Elina Svitolina, se vencesse o Masters, em Singapura, mas acabou por sair derrotada frente a Wozniacki, sexta do 'ranking', por 7-6 (9) e 6-3, em duas horas.