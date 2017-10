Continuar a ler

Numa semana sem alterações no top-10, Rafael Nadal continua na liderança, à frente do suíço Roger Federer e do britânico Andy Murray.No ranking feminino, Michelle Larcher de Brito subiu para 340.ª da lista liderada pela espanhola Garbine Muguruza, seguida da romena Simona Halep e da ucraniana Elina Svitolina.