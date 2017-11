Continuar a ler

Numa semana em que se disputam as ATP Finals, o espanhol Rafael Nadal já garantiu o número 1 mundial no final da temporada, à frente do suíço Roger Federer e do alemão Alexander Zverev. Pedro Sousa caiu um lugar e é agora 125.º, enquanto João Domingues subiu para 166.º e Gonçalo Oliveira atingiu o melhor ranking da carreira, na 211.ª posição.Numa semana em que se disputam as ATP Finals, o espanhol Rafael Nadal já garantiu o número 1 mundial no final da temporada, à frente do suíço Roger Federer e do alemão Alexander Zverev.

O português João Sousa subiu esta segunda-feira ao 58.º lugar do ranking mundial, com Gastão Elias a ficar mais próximo de reentrar no top-100, depois de ter atingido a final do Challenger de Montevideu.Apesar de ter estado no campeonato nacional, que venceu pela primeira vez, João Sousa subiu um lugar, enquanto Gastão Elias ascendeu oito postos para a 113.ª posição.

Autor: Lusa