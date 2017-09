Continuar a ler

Entre os restantes tenistas nacionais, Gastão Elias manteve o 147.º posto e João Domingues subiu de 182.º para 181.º, num ranking que continua a ser liderado por Nadal, seguindo do suíço Roger Federer e do britânico Andy Murray, segundo e terceiro colocados, respetivamente.Na classificação feminina não houve mexidas entre as 10 primeiras, com a espanhola Garbiñe Muguruza a manter o comando, à frente da romena Simona Halep e da ucraniana Elina Svitolina, enquanto Michelle Larcher de Brito continua a ser a melhor representante lusa, tendo descido um lugar, para o 341.º.