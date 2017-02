Continuar a ler

Tal como João Sousa, Gastão Elias também não competiu na semana passada, mas sofreu uma grande 'queda' na atualização da lista mundial, descendo 12 lugares, para 98, quase na 'porta de saída' do grupo dos 100 melhores do mundo.Pedro Sousa, afastado dos courts desde que representou a seleção portuguesa na Taça Davis, no início de janeiro, devido a uma tendinite num pulso, desceu cinco posições na tabela, embora se mantenha no grupo dos 200 melhores (196.º).No topo da classificação, que continua a ser comandada pelo britânico Andy Murray, seguido de perto pelo sérvio Novak Djokovic (1.805 pontos de diferença), a maior 'promoção' no grupo de elite do 'top 10' foi 'entregue' ao francês Jo-Wilfried Tsonga.O tenista gaulês acabou de vencer o torneio de Marselha, França e 'escalou' quatro 'degraus' até ao sétimo posto.No ranking feminino, que volta a ser liderado pela veterana norte-americana Serena Williams, a maior alteração no grupo das dez melhores pertenceu a Elina Svitolina.A ucraniana venceu no fim de semana o torneio do Dubai, triunfo que lhe permitiu a entrada no 'top 10', passando a fechar agora este grupo.A portuguesa Michelle Larcher de Brito, que não jogou na última semana, caiu uma posição na hierarquia, surgindo hoje no lugar 242.