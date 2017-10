Continuar a ler

Gonçalo Oliveira continua a aproximar-se do top-200, depois de subir a 212.º, a sua melhor posição de sempre.No topo da tabela, Nadal mantém-se na frente, seguido do suíço Roger Federer e do britânico Andy Murray.Também no setor feminino houve poucas mudanças na frente, com a romena Simona Halep a manter-se no topo, seguida da espanhola Garbiñe Muuruza e da checa Karolina Pliskova, num ranking em que Michelle Larcher de Brito é a melhor portuguesa, na 343.ª posição.