A subida de cinco posições da checa Lucie Safarova, para a 28.ª, é a primeira modificação nesta hierarquia, que continua a ter Michelle Larcher de Brito como a portuguesa mais bem colocada, agora na 340.ª posição, 14 lugares abaixo da semana passada. Entre os portugueses, João Sousa manteve o 57.º lugar, Pedro Sousa melhorou aquele que já era o melhor registo de sempre, ao subir ao 105.º posto, Gastão Elias ascendeu uma posição, para o 147.º, João Domingues duas, para o 182.º e Gonçalo Oliveira sete, para o 238.º.No ranking feminino, a espanhola Garbiñe Muguruza também continua na dianteira, a romena Simona Halep no segundo posto e a ucraniana Elina Svitolina no terceiro.A subida de cinco posições da checa Lucie Safarova, para a 28.ª, é a primeira modificação nesta hierarquia, que continua a ter Michelle Larcher de Brito como a portuguesa mais bem colocada, agora na 340.ª posição, 14 lugares abaixo da semana passada.

Pedro Sousa subiu esta segunda-feira à sua melhor posição de sempre no ranking mundial de ténis, ocupando o 105.º posto, duas posições acima da semana passada, reforçando o estatuto de número dois, atrás de João Sousa (57.º).Rafael Nadal continua no primeiro lugar da hierarquia, cuja atualização desta segunda-feira teve a primeira mexida na subida do norte-americano Steve Johnson ao 44.º posto, mantendo-se assim o espanhol na frente do suíço Roger Federer, segundo, e do britânico Andy Murray, terceiro.

Autor: Lusa