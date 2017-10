Continuar a ler

O tenista João Sousa continua a ser o mais bem classificado entre os portugueses, com o vimaranense -- que domingo passou o 'qualifying' para o Masters de Paris -, a subir duas posições e a ocupar agora o 58.º lugar. No 'ranking' ATP, hoje divulgado, Nadal continua no topo, seguido por Federer e pelo britânico Andy Murray (terceiro), para quem a época já terminou, bem como a de Stan Wawrinka (nono) e Novak Djokovic (sétimo).Sem grandes alterações no grupo da frente, a única mexida vai para o alemão Alexander Zverev, que chegou aos quartos de final no torneio de Viena e subiu ao quarto lugar na hierarquia mundial, por troca com o croata Marin Cilic, no quinto posto.O triunfo no torneio austríaco promoveu o francês Lucas Pouille ao 18.º lugar, com uma progressão de sete posições.O tenista João Sousa continua a ser o mais bem classificado entre os portugueses, com o vimaranense -- que domingo passou o 'qualifying' para o Masters de Paris -, a subir duas posições e a ocupar agora o 58.º lugar.

Rafael Nadal pode terminar o ano na liderança do 'ranking' ATP, que lidera, caso passe uma eliminatória no Masters 1000 de Paris, competição a que o suíço Roger Federer renunciou.Federer comunicou no domingo que não vai competir no torneio parisiense, o último Masters da temporada e que se inicia hoje, optando por descansar antes do ATP World Tour Finals, que reúne de 12 a 19 de novembro, em Londres, os oito melhores tenistas da época.