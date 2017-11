Continuar a ler

Sock, que subiu do 13.º para o nono lugar da classificação, garantiu um lugar na competição que juntará os oito melhores do mundo, beneficiando da lesão do suíço Stan Wawrinka, atual oitavo classificado da hierarquia.Nas Finais ATP, Sock vai juntar-se aos melhores do ranking: como Rafael Nadal, ainda em dúvida e caso recupere da lesão que o obrigou a desistir em Paris, Roger Federer, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Marin Cilic e David Goffin.Novak Djokovic, que não compete desde julho devido a uma lesão num cotovelo, ficou pela primeira vez em 12 anos fora do top 10 mundial, descendo esta semana do sétimo para o 12.º lugar.Fora do Masters londrino ficará igualmente o bicampeão olímpico Andy Murray, também lesionado, que esta semana desceu do terceiro para o 15.º posto.O tenista João Sousa, que chegou à segunda ronda do Masters 1000 de Paris, continua a ser o mais bem classificado entre os portugueses, apesar de ter descido do 58.º para o 59.º lugar.Em femininos e com o número um já entregue à romena Simona Halep, a alemã Julia Görges, que no domingo venceu o Masters de Zhuhai, na China, subiu do 18.º para o 14.º lugar.Atrás de Halep, seguem a espanhola Garbiñe Muguruza e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda e terceira, respetivamente, numa classificação que ficou praticamente definida com o Masters de Singapura, disputado há uma semana.