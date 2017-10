Apesar da deceção com a eliminação no Masters, a romena Simona Halep terminou, ainda assim, a época como número um, enquanto a Dinamarquesa Caroline Wozniacki, vencedora em Singapura, fecha o ano no terceiro posto.Wozniacki subiu três lugares, colocando-se atrás de Simona Halep e da espanhola Garbine Muguruza.Michelle Larcher de Brito é a primeira portuguesa a aparecer no 'ranking', num 'longínquo' 344.º lugar, numa semana em que desceu uma posição.