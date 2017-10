Continuar a ler

O triunfo de Caroline Garcia na capital chinesa promoveu-a ao nono lugar, num ranking em que também subiram a letã Jelena Ostapenko (7.ª) e russa Svetlana Kuznetsova (8.º).Entre as portuguesas, Michelle Larcher de Brito continua a ser a mais bem classificada, num longínquo 340.º lugar.Em masculinos, o destaque pertence ao alemão Alexander Zverev, quarto da hierarquia, que se tornou no terceiro qualificado para o Masters de Londres, juntando-se ao espanhol Rafael Nadal e ao suíço Roger Federer.Zverev, de 20 anos, vai estrear-se na prova que opõe os oito melhores do ano, na sequência da vitória obtida sobre o russo Andrey Rublev nos quartos de final em Pequim.O triunfo no torneio da capital chinesa pertenceu ao tenista belga David Goffin, que venceu na final o francês Adrian Mannarino, e hoje subiu ao décimo lugar no ranking ATP.A classificação continua a ser dominada por Rafael Nadal (9.875 pontos), seguido de Roger Federer (7.505) e do britânico Andy Murray (6.290).O português João Sousa, que tem como melhor classificação o 28.º lugar, em maio de 2016, continua em queda, e desceu seis posições, até ao 63.º lugar. O tenista de Guimarães tinha sido eliminado, na última semana, na primeira ronda de Tóquio.Ainda assim, João Sousa está acima dos restantes portugueses, com Pedro Sousa em 113.º (descida de quatro lugares), Gastão Elias em 128.º - com uma subida de 18 lugares, fruto da vitória no challenger de Campinas -, e João Domingues em 182.º.Gonçalo Oliveira, que chegou às meias-finais de Campinas, conseguiu a sua melhor classificação de sempre, ocupando agora a 214.ª posição, depois de subir 13 lugares.