Tal como João Sousa, Gastão Elias ficou-se pela primeira ronda do torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, em terra batida, ao perder frente ao brasileiro Thiago Monteiro em três 'sets'. O português, atual 86.º jogador mundial, foi derrotado pelo 85.º da hierarquia mundial em 2 horas e 26 minutos, vencendo o primeiro parcial por 6-2, mas perdendo os restantes por 7-6 (7-4) e 6-4.Com o afastamento de Gastão Elias, o Rio Open ficou sem portugueses em prova, pois João Sousa, 8.º cabeça de série e 39.º do ranking, perdeu na segunda-feira à noite frente ao espanhol Roberto Carballes Baena, 132.º da tabela mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-1.

Autor: Lusa