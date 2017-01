O tenista suíço Roger Federer, 17.º cabeça de série, qualificou-se esta quinta-feira para a final do Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao derrotar o compatriota Stanislas Wawrinka, quarto.Na primeira vez numa final de um 'major' desde o Open dos Estados Unidos de 2015, Federer, recordista de títulos do 'Grand Slam', com 17, afastou Wawrinka, por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, em três horas e quatro minutos.Na final, o antigo número um mundial vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, nono pré-designado, ou o búlgaro Grigor Dimitrov, 15.º, que se defrontam na sexta-feira.

Autor: Lusa