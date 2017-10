Continuar a ler

Na outra meia-final, Roger Federer desembaraçou-se do argentino Juan Martin del Potro, 23.º do mundo, em três sets, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-3.



O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do ranking mundial, e o suíço Roger Federer, segundo da hierarquia, vão disputar no domingo novo duelo, desta feita na final do Masters 1000 chinês de Xangai.Nadal qualificou-se para a sua 10.ª final da temporada ao derrotar o croata Marin Cilic, quinto jogador do mundo, em dois sets, numa meia-final bem disputada e resolvida com parciais de 7-5 e 7-6 (3).

