Continuar a ler

O jogador helvético não enfrentou qualquer ponto de break e só preciso de concretizar um dos seis de que beneficiou, logo no primeiro jogo do encontro.O Grupo Boris Becker tem mais um encontro marcado para hoje, entre o alemão Alexander Zverev, terceiro jogador mundial, e o croata Marin Cilic, quinto, que se defrontam na O2 Arena a partir das 20:00.O outro agrupamento do Masters de Londres, denominado Pete Sampras, é composto pelo espanhol Rafael Nadal (primeiro jogador mundial), o austríaco Dominic Thiem (quarto), o búlgaro Grigor Dimitrov (sexto) e o belga David Goffin (oitavo).