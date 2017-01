Continuar a ler

Federer, que não vencia um torneio do Grand Slam desde Wimbledon em 2012, conquistou pela quinta vez o Open da Austrália, um troféu que não erguia desde 2010.



O tenista suíço Roger Federer, 17.º cabeça de série, conquistou este domingo pela 18.ª vez um torneio do Grand Slam, ao vencer o espanhol Rafael Nadal, nono, na final do Open da Austrália.Num encontro entre antigos números um do mundo e dois dos tenistas com mais títulos em 'majors' da história, Federer levou a melhor sobre Nadal, vencendo por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, em três horas e 37 minutos.

Autor: Lusa