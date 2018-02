Continuar a ler

Federer mostra assim que está em grande momento de forma, tendo vencido os sete encontros que lhe permitiram conquistar o 20.º Grand Slam da sua carreira e os cinco no triunfo em Roterdão, elevando para 97 os seus títulos no total.



O tenista suíço Roger Federer, novo líder do ranking mundial, prosseguiu este domingo o seu bom arranque de época e conquistou o torneio holandês de Roterdão, vencendo na final o búlgaro Grigor Dimitrov.Numa época em que vai completar 37 anos, Federer somou este domingo o seu segundo título, depois da vitória no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, derrotando Dimitrov em dois 'sets', por 6-2 e 6-2, e assegurando o terceiro título em Roterdão, depois das conquistas em 2005 e 2012, e o sétimo triunfo diante do jogador búlgaro.

Autor: Lusa