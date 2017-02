O tenista norte-americano Ryan Harrison conquistou este domingo o primeiro título da sua carreira, ao vencer o georgiano Nikoloz Basilashvili, na final do torneio de Memphis, nos Estados Unidos.Harrison, 62.º do ranking mundial, bateu Basilashvili, 67.º, por 6-1, 6-4, em uma hora e 16 minutos, conquistando aos 24 anos o seu primeiro troféu no circuito mundial.Harrison é o primeiro norte-americano a vencer o torneio de Memphis desde Andy Roddick, em 2011.

Autor: Lusa