Este foi o primeiro troféu conquistado pelo norte-americano em 2017, o nono na carreira, num total de 16 finais disputadas.



Quanto a Nadal, que disputava o primeiro torneio desde que perdeu a final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, falhou a conquista do 70.º troféu da carreira, em 103 finais.

O tenista norte-americano Sam Querrey, 40.º do ranking mundial, venceu no sábado o espanhol Rafael Nadal, sexto da hierarquia, na final do torneio de Acapulco, México.No quinto frente a frente entre os dois jogadores, Querrey venceu pela primeira vez o antigo líder do circuito, superiorizando-se a Nadal em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3), em uma hora e 34 minutos.

Autor: Lusa