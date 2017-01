Continuar a ler

"Gostava de aproveitar este momento para felicitar Venus, ela é uma pessoa fantástica. Nunca teria chegado aos 23 sem ela. Não conseguiria ter um sem ela", disse Serena, que se tornou na recordista de triunfos em provas do Grand Slam na Era Open, com 23, mais um do que a alemã Steffi Graf e a um do recorde global da australiana Margaret Court.Já com o troféu nas mãos, Serena, de 35 anos, pediu um aplauso para o regresso - embora não goste da palavra - da irmã, que, após vários problemas físicos e de saúde, conseguiu regressar a uma final de um Grand Slam, quase oito anos depois de terem disputado o título em Wimbledon."Ela é a minha inspiração, ela é a única razão porque estou aqui hoje e a única razão para existirem as irmãs Williams", afirmou.Um ano mais velha do que Serena, Venus também deixou elogios à irmã."Serena Williams... Eis a minha irmã mais nova... Parabéns Serena pelo 23.º [título]", disse uma emocionada Venus, durante a cerimónia.Venus lembrou que esteve ao lado da irmã, mesmo que, como aconteceu hoje, tenha perdido muitas vezes para Serena."Mas tem sido uma coisa fantástica, as tuas vitórias têm sido sempre as minhas vitórias, acho que sabes disso. Naquelas vezes que não consegui lá estar, que não cheguei lá, tu estavas lá. Estou muitíssimo orgulhosa de ti", assegurou.