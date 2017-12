Continuar a ler

A mais nova das irmãs Williams, de 36 anos, não compete desde que conquistou o Australian Open este ano, em janeiro, numa altura em que já estava à espera do seu primeiro filho, uma menina, a quem deu o nome de Alexis Ohanian.





É já com alguma ansiedade que Serena Williams aguarda por 30 de dezembro. Nesse dia a antiga número um do Mundo vai regressar no aos courts após ter sido mãe em setembro, para defrontar a letã Jelena Ostapenko em Abu Dhabi, num encontro de exibição."Estou muito contente por voltar ao court pela primeira vez desde que sou mãe. É uma honra jogar perante todos os meus fãs em Abu Dhabi e por ver finalmente mulheres jogarem um evento que já é tradicional no circuito masculino", disse ao site oficial da prova.

Autor: Ana Paula Marques