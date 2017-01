Continuar a ler

Serena Williams conta com atualmente 22 títulos do Grand Slam, partilhando o recorde de troféus na era Open com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.



A tenista norte-americana vai agora medir forças com a checa Barbora Strycova, 16.ª do ranking que derrotou a francesa Caroline Garcia.



A norte-americana Serena Williams, segunda do ranking mundial, qualificou-se este sábado para a quarta ronda do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.A antiga líder do circuito feminino venceu a sua compatriota Nicole Gibbs, 92.ª do ranking, em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-3, em apenas 63 minutos.

Autor: Lusa