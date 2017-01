Continuar a ler

Para chegar ao encontro decisivo, Serena Williams, que entrou em campo já depois de Venus se apurar, venceu a croata Mirjana Lucic-Baroni, 79.ª do 'ranking' mundial, pelos parciais de 6-2 e 6-1, em apenas 50 minutos.



"Senti-me realmente bem, porque percebi que estava nas minhas mãos forçar esta final entre Williams. Acreditem ou não, estava a sentir alguma pressão por causa disso, mas senti-me muito bem por conseguir o triunfo", disse Serena, número dois mundial.



Venus Williams é o ultimo obstáculo para Serena se tornar na recordista de títulos de 'Grand Slam' na 'era open', uma vez que conta atualmente 22 troféus, partilhando o recorde com a alemã Steffi Graf, a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.



A mais velha das irmãs Williams, que foi afetada por problemas físicos nos últimos anos, não estava numa final de um 'major' desde que perdeu Wimbledon em 2009 para Serena, garantindo a presença no encontro decisivo ao vencer a compatriota CoCo Vandeweghe.



Quase nove anos depois, as duas irmãs Williams voltam a encontrar-se na final de um torneio do 'Grand Slam', naquela que será o oitavo encontro decisivo entre ambas em 'majors', o primeiro desde Wimbledon de 2009.A vantagem no confronto direto é claramente favorável a Serena Williams, de 35 anos e um ano mais nova do que a irmã, com 16 triunfos e 11 derrotas, sendo que em finais de provas do 'Grand Slam' Venus apenas venceu uma vez, em 2008, em Wimbledon.

