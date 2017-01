Continuar a ler

Com este triunfo, Serena recuperou a liderança do ranking WTA.Com sete títulos em Melbourne Park (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 e 2017), sete em Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016), seis no Open dos Estados Unidos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014) e três em Roland Garros (2002, 2013 e 2015), a norte-americana está a apenas um ceptro do recorde global de Margaret Court.A tenista australiana, que nasceu em 1942 e somou títulos do Grand Slam entre 1960 e 1973, lidera o ranking das melhores de sempre, com 24 títulos.: Sofia Lobato com Lusa