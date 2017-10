Um dia depois de afirmar que estava a jogar sem dores pela primeira vez em muitos anos, Juan Martín del Potro viu o azar bater-lhe à porta... em plena sexta-feira 13.

O argentino até venceu o seu encontro dos quartos-de-final do Masters 1.000 de Xangai, frente ao sérvio Viktor Troicki, por 4-6, 6-1 e 6-4, mas caiu em cima do pulso esquerdo (ao qual foi operado por três vezes entre 2014 e 2015) e sofreu um traumatismo, que o deixa em dúvida para as meias-finais deste sábado, frente ao suíço Roger Federer (13 horas). Qualquer tipo de problema mais grave foi, desde já, afastado.

Federer, por seu turno, jogou a bom nível para bater Richard Gasquet, por 7-5 e 6-4, e marcou lugar no top 4 da prova chinesa. A outra meia-final será discutida entre Rafael Nadal e Marin Cilic. O espanhol sofreu para bater o búlgaro Grigor Dimitrov, por 6-4, 6-7(4) e 6-3, igualando Andre Agassi como o 6.º jogador da história com mais vitórias (870), ao passo que o croata bateu Albert Ramos, por 6-3 e 6-4.

Autor: José Morgado