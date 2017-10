A tenista russa Maria Sharapova vai disputar no domingo a final do torneio chinês de Tianjin, a primeira desde que voltou à competição depois de ter cumprido uma suspensão por doping.Para atingir a final, na qual vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, Sharapova superou a chinesa Shuai Peng, terceira cabeça de série do torneio, por 6-3 e 6-1.Por idênticos parciais, Sabalenka derrotou a italiana Sera Errani, concluindo a partida com um resultado de 6-1 e 6-3.

Autor: Lusa