Um dia depois de ter sido comunicado que Maria Sharapova não teria direito a um 'wild card' para disputar Roland Garros e de a tenista russa ter abandonado , por lesão, o torneio de Roma, não tendo comparecido na conferência de imprensa, eis que a antiga número 1 do Mundo quebra o silêncio."Se é isto que é preciso para me levantar novamente, então estou pronta para a caminhada. Não há palavras, jogos ou ações que me façam parar de alcançar os meus sonhos. E tenho muitos", escreveu Sharapova no Twitter.Na terça-feira, o presidente da federação francesa de ténis explicava que: "Os 'wild cards' são para quem regressa de lesão e não para quem regressa de doping.""Lamento muito pela Maria, lamento muito pelos seus fãs, devem estar muito desiludidos, ela deve estar muito desiludida, mas é minha responsabilidade, é minha missão, proteger o jogo e fazer com que ele sejam disputado sem levantar quaisquer dúvidas", sublinhou o dirigente.Maria Sharapova também tem sido muito criticada pela tenista canadiana Eugenie Bouchard , que na semana passada, afastou a russa do WTA de Madrid, tendo em abril chamado a antiga líder do ranking WTA de batoteira

Autor: Marta Correia Azevedo