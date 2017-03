Continuar a ler

Após recurso da jogadora, o Tribunal Arbitral do Desporto reduziu o castigo para 15 meses, pena que termina a 26 de abril, a tempo de voltar aos 'courts' no torneio de Estugarda, na Alemanha, que se disputa de 24 a 30 de abril, embora a russa apenas possa voltar a competir dois dias depois do arranque do torneio.Segundo a WTA, Sharapova "pode solicitar ou receber convites, entre os quais para o Porsche Tennis Grand Prix [Estugarda], onde a russa fará o seu regresso".Este esclarecimento surgiu dois dias depois de a dinamarquesa Caroline Wozniacki, antiga líder do 'ranking' mundial, ter criticado o convite atribuído pela organização de Estugarda a Sharapova."Penso que é questionável permitir - não interessa quem é -que uma jogadora que ainda está suspensa possa jogar um torneio naquela semana. Penso que é desrespeitar as outras jogadoras e o [circuito] WTA", disse Wozniacki no sábado, depois de se qualificar para a terceira ronda do torneio de Indian Wells, Estados Unidos.