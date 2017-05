Maria Sharapova anunciou esta sexta-feira que vai disputar a fase de qualificação do torneio de Wimbledon e não pedirá um convite para participar na terceira prova do Grand Slam de 2017."Graças ao meu progresso no ranking mundial e na sequência dos três torneios que disputei desde que regressei, decidi disputar a fase de qualificação e não pedir qualquer convite", escreveu Sharapova no seu site oficial.A tenista russa regressou à competição em fins de abril, depois depor consumo de substâncias dopantes, ocupando o 211.º lugar da hierarquia mundial, o que não lhe permite entrar diretamente para o quadro principal da prova inglesa em piso de relva.

Autor: Lusa