Arriving early in Paris for treatment. The MRI scan shows a torn ligament from the fall in Roma. I'm keeping my fingers crossed for RG and will do everything possible to be ready. Doctors say it's 50/50 at the moment but it's made good improvement since Sunday. Thank you for all of the support the last few weeks. We are remaining very positive Love, Simo Uma publicação partilhada por Simona Halep (@simonahalep) a Mai 24, 2017 às 2:04 PDT

Simona Halep, número quatro mundial, assumiu esta quarta-feira que poderá falhar Roland Garros, depois de ter feito uma rutura no ligamento no tornozelo direito."A ressonância magnética revelou que rompi o ligamento na queda em Roma. Estou a fazer figas para Roland Garros e farei tudo o que estiver ao meu alcance para estar preparada. Os médicos dizem que as probabilidades são de 50/50 neste momento, mas que a lesão evoluiu bem desde domingo", escreveu a tenista romena no Instagram.A quarta tenista mundial lesionou-se no domingo, na final do torneio de Roma. A romena tropeçou quando liderava por 5-2 e acabou por perder com a ucraniana Elina Svitolina, por 4-6, 7-5 e 6-1.Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, arranca no domingo, em Paris.

Autor: Lusa