A romena, que tinha sido derrotado por Garcia na final do torneio de Pequim no início de outubro, vingou-se da francesa, ao ser mais sólida na estreia no Grupo Vermelho."Esta é a minha primeira competição como número um. Começar a ganhar é um bom sintoma. Tirou-me pressão. Hoje, puderam ver o meu melhor ténis, ainda que não seja fácil jogar com a Caroline. Perdi com ela há uns dias, na final de Pequim, mas este ano já lhe tinha ganhado em Toronto e mantive esse encontro em mente", revelou.Pouco depois de Halep conquistar uma preciosa vitória no Masters - a sua liderança do 'ranking' está a prémio em Singapura -, também Caroline Wozniacki festejou o triunfo sobre a ucraniana Elina Svitolina.A dinamarquesa despachou-se a vencer o encontro da primeira jornada do Grupo Vermelho, batendo a quarto classificada da hierarquia mundial, por 6-2 e 6-0, em apenas 58 minutos.A sexta jogadora do ranking sacudiu de forma expressiva o 'fantasma' de Svitolina, com quem, esta temporada, perdeu por duas vezes em finais (em Toronto e no Dubai), sem conquistar qualquer set.Na quarta-feira, Simona Halep vai defrontar Caroline Wozniacki, com Caroline Garcia a bater-se com Elina Svitolina.