O Open da Austrália e a história das irmãs Williams continuam de mãos dadas. Foi lá que em 1998 as duas norte-americanas, então ainda ‘teenagers’, se defrontaram pela primeira vez em torneios oficiais e foi também no ‘major’ dos Antípodas que, em 2003, Serena derrotou Venus para completar o seu primeiro ‘Serena Slam’, tornando-se na segunda mulher da história [depois de Steffi Graf] a vencer os quatro Grand Slams consecutivos.

Decisão entre irmãs

Contra todas as expectativas, Serena, de 35 anos, e Venus Williams, de 36, vão voltar a encontrar-se este sábado (8h30 de Portugal Continental), 14 anos depois, com mais um feito histórico em cima da mesa: se Serena vencer, chega à marca de 23 títulos do Grand Slam em singulares, ultrapassando os 22 que fazem da alemã Steffi Graf a recordista da Era Open desde 1999. À sua frente no topo da história ficará apenas a australiana Margaret Court, com 24 troféus em ‘majors’ entre 1960 e 1973.

Continuar a ler

A um passo de mais um recorde, a mais nova das irmãs não poderia estar mais entusiasmada. "Acho que estamos a viver o momento mais importante das nossas carreiras. Pelo menos eu sinto isso. Nunca perdi a esperança de que voltaríamos a disputar uma final de Grand Slam [a última fora em Wimbledon 2009]. Mas tem sido difícil, porque normalmente ficamos do mesmo lado do quadro", lembrou a nº 2 mundial, que vai recuperar a liderança perdida para Angelique Kerber, em setembro, caso conquiste o título hoje. Venus Williams, que é a jogadora que mais derrotou Serena (11 vezes), ainda que tenha perdido mais (16), não vê por que razão não possa voltar a batê-la. "Acredito que posso derrotar a minha irmã, tal como posso bater qualquer outra jogadora. Normalmente eu controlo todos os meus encontros. Sou eu que ganho e perco os pontos; portanto, tenho sempre hipóteses. Nunca pensei que já estava ultrapassada", garantiu. Tal como Serena, a sua irmã mais velha, que vai jogar a sua primeira grande final desde que lhe foi detetado um Síndrome de Sjogren, doença auto-imune, poderá tornar-se na jogadora mais velha a vencer um ‘major’ na Era Open, destronando... a mana ‘caçula’.

Decisão entre irmãs

Autor: José Morgado