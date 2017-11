Continuar a ler

"Isso até me fez alguma confusão ao princípio, pois há muito tempo que não jogava sem apanha-bolas. Os ‘timings’ são diferentes e por vezes, quando já estava pronto para servir, o meu adversário não estava ainda preparado", disse João Sousa, não muito satisfeito perante as dificuldades criadas pelo adversário.



Gonçalo Falcão, de 29 anos, teve ponto para fechar cada set, mas Sousa reagiu bem na sua estreia no campeonato. O montante que leva para casa são 300 euros (Falcão recebe 120) e se hoje, a partir das 12 horas, ganhar a Tiago Cação embolsa 600 euros. "Lembro-me de ter treinado com ele uma vez, mas não o conheço", disse Sousa sobre o seu oponente, de 19 anos, e nº 1.037 no ranking ATP.



O nº 1 português não quis comprometer-se em relação a outras presenças no Nacional. "Vim este ano e não consigo prever o futuro. estou cá a jogar, quero ganhar e não posso comprometer-me para os próximos anos", frisou o vimaranense, que até recebeu uma advertência do árbitro por uma obscenidade audível. "Falei em búlgaro e se ele percebe búlgaro, então dou-lhe os parabéns." "Isso até me fez alguma confusão ao princípio, pois há muito tempo que não jogava sem apanha-bolas. Os ‘timings’ são diferentes e por vezes, quando já estava pronto para servir, o meu adversário não estava ainda preparado", disse João Sousa, não muito satisfeito perante as dificuldades criadas pelo adversário.Gonçalo Falcão, de 29 anos, teve ponto para fechar cada set, mas Sousa reagiu bem na sua estreia no campeonato. O montante que leva para casa são 300 euros (Falcão recebe 120) e se hoje, a partir das 12 horas, ganhar a Tiago Cação embolsa 600 euros. "Lembro-me de ter treinado com ele uma vez, mas não o conheço", disse Sousa sobre o seu oponente, de 19 anos, e nº 1.037 no ranking ATP.O nº 1 português não quis comprometer-se em relação a outras presenças no Nacional. "Vim este ano e não consigo prever o futuro. estou cá a jogar, quero ganhar e não posso comprometer-me para os próximos anos", frisou o vimaranense, que até recebeu uma advertência do árbitro por uma obscenidade audível. "Falei em búlgaro e se ele percebe búlgaro, então dou-lhe os parabéns."

João Sousa não veio jogar o Nacional, na Beloura, por dinheiro, mas ontem acrescentou 300 euros à sua conta bancária ao avançar para os quartos-de-final, após eliminar Gonçalo Falcão, por 7-5 e 7-6 (3), num jogo em que o nº 867 na lista ATP deu boa réplica durante pouco mais de duas horas.O vimaranense, nº 59 na lista ATP, é a grande figura do Campeonato Nacional, prova que só terá juízes de linha a partir das meias-finais, amanhã. Ontem, João Sousa regressou aos seus tempos de adolescência quando procurava singrar no circuito ATP e até fez de apanha-bolas, precisamente no campo que tem o seu nome no complexo da Beloura.

Autor: Norberto Santos