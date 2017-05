Continuar a ler

Wawrinka vive uma temporada frustrante na terra batida, com "resultados muito maus" que ditaram afastamentos prematuros em Monte Carlo e Madrid."Não há muito a aprender com estes jogos, apenas treinar mais. Conheço o meu nível de jogo e o físico. A confiança pode mudar rapidamente. É preciso continuar a lutar. Queria ter feito melhor, mas isto não me assusta", vincou.Para continuar a preparação para Roland Garros, em Paris, onde venceu em 2015, Wawrinka vai jogar um torneio na próxima semana em Genebra, na Suíça.