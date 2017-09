Continuar a ler

"A sensação que tive ao ganhar esta prova foi incrível. Ver as caras dos meus colegas felizes e a forma como eles festejaram fez-me sentir da mesma forma que me senti quando ganhei os encontros mais importantes da minha carreira. Foi muito melhor do que imaginava", confessou o helvético sobre a 1ª edição da prova, em Praga.



Nadal... concordou. "Os eventos são aquilo que os jogadores fazem deles e nós levámos isto muito a sério. Queríamos muito vencer e foi muito emocionante. Agora cada um volta às suas vidas no circuito, mas esta semana vai ficar na minha cabeça durante muito tempo", disse o maiorquino, que espera voltar em 2018, em Chicago.



O sucesso deste figurino por equipas fez aumentar as críticas ao envelhecido formato da Davis, a competição por seleções mais prestigiada, mas que tem perdido cada vez mais a atenção das maiores estrelas. A Federação Internacional (ITF), responsável pela Davis, não deu apoio à Laver Cup.



Já John McEnroe, capitão do Mundo, criticou por seu turno a falta de envolvimento do ATP. "Subestimou e manteve dois torneios ao mesmo tempo, em Metz e São Petersburgo. É natural que estejam frustrados. Isto foi muito bom para o ténis", disparou. "A sensação que tive ao ganhar esta prova foi incrível. Ver as caras dos meus colegas felizes e a forma como eles festejaram fez-me sentir da mesma forma que me senti quando ganhei os encontros mais importantes da minha carreira. Foi muito melhor do que imaginava", confessou o helvético sobre a 1ª edição da prova, em Praga.Nadal... concordou. "Os eventos são aquilo que os jogadores fazem deles e nós levámos isto muito a sério. Queríamos muito vencer e foi muito emocionante. Agora cada um volta às suas vidas no circuito, mas esta semana vai ficar na minha cabeça durante muito tempo", disse o maiorquino, que espera voltar em 2018, em Chicago.O sucesso deste figurino por equipas fez aumentar as críticas ao envelhecido formato da Davis, a competição por seleções mais prestigiada, mas que tem perdido cada vez mais a atenção das maiores estrelas. A Federação Internacional (ITF), responsável pela Davis, não deu apoio à Laver Cup.Já John McEnroe, capitão do Mundo, criticou por seu turno a falta de envolvimento do ATP. "Subestimou e manteve dois torneios ao mesmo tempo, em Metz e São Petersburgo. É natural que estejam frustrados. Isto foi muito bom para o ténis", disparou.

A Laver Cup, estreada no fim de semana e que opôs os melhores jogadores da Europa aos mais cotados do resto do Mundo, superou todas as expectativas da organização, encabeçada por Roger Federer e pelo seu empresário, Tony Godsick.Mesmo sem os lesionados Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka e Kei Nishikori, entre muitos outros, o evento atraiu boa parte dos melhores jogadores do Mundo e, mais do que isso, não foi encarado como uma exibição, como ficou bem provado pelas imagens (já virais) dos festejos dos dois melhores de sempre, Roger Federer e Rafael Nadal.

Autor: José Morgado