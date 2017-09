Continuar a ler

A formação capitaneada por Nuno Marques jogará fora se a Ucrânia for bem sucedida, sendo que no caso da Suécia o palco será sorteado.



Se Portugal ultrapassar a segunda ronda, jogará novamente um play-off de acesso ao Grupo Mundial, presença inédita que falhou no último fim de semana, ao perder por 3-2 com a Alemanha, em Oeiras.



Portugal vai defrontar a Ucrânia ou a Suécia na segunda ronda Grupo I da zona Europa/África da edição 2018 da Taça Davis em ténis, que vai decorrer de 7 a 9 de abril. Portugal ficou isento da primeira ronda por ser cabeça de série, apesar de ter descido três posições, para 24.º no ranking.Ucrânia (28.º) e Suécia (32.º) são assim os potenciais adversários lusos, que evitaram no sorteio a Bielorrússia (25.º), Bósnia-Herzegovina (35.º), Áustria (36.º) e África do Sul (40.º).

