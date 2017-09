Continuar a ler

Atrás de Portugal, seguem Bielorrússia (25.º posto), Ucrânia (28.º), Suécia (32.º), Bósnia-Herzegovina (35.º), Áustria (36.º) e África do Sul (40.º), sendo deste quinteto que sairá o adversário luso na segunda ronda.



De 7 a 9 de abril de 2018, a formação capitaneada por Nuno Marques jogará em casa se defrontar os sul-africanos e fora perante bielorrussos, ucranianos, bósnios e austríacos, sendo que se o adversário for a Suécia o palco será sorteado.



Caso Portugal ultrapasse a segunda ronda, jogará novamente um playoff de acesso ao Grupo Mundial, presença inédita que falhou no último fim de semana, ao perder por 3-2 com a Alemanha, em Oeiras.

Portugal vai ser cabeça de série no sorteio de quarta-feira do Grupo I da zona Europa/África da edição 2018 da Taça Davis em ténis, ficando, desta forma, isento de disputar a primeira eliminatória.A seleção caiu três lugares no ranking, para o 24.º posto, mas é, ainda assim, a quarta colocada do Grupo I, apenas atrás de República Checa (nono lugar), Rússia (caiu do 15.º para o 19.º) e Eslováquia (subiu do 25.º para o 21.º).

