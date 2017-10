Continuar a ler

Os jogos do Grupo 1 serão disputados às sextas-feiras e aos sábados e as partidas do Grupo 2 aos sábados e aos domingos. Os encontros de singulares serão jogados no primeiro dia e o de pares e os segundos de singulares no dia a seguir.O presidente da Federação Internacional de Ténis (ITF), David Haggerty, disse que as mudanças propostas para a Taça Davis poderão também ser aplicadas nos encontros do grupo Mundial se o período experimental nos grupos 1 e 2 tiver sucesso.Os países membros da ITF votaram ainda favoravelmente, na assembleia geral, em agosto, alterar a formação das equipas, aumentado de quatro jogadores para um máximo de cinco, para os jogos no grupo Mundial e para os grupos 1 e 2.Além disso, não haverá quinta partida se a quarta partida for decisiva para o resultado final. Se uma equipa tiver uma liderança inalcançável de 3-0, somente a quarta partida será jogada."Estamos a trabalhar para desenvolver fórmulas favoráveis aos jogadores que dão às competições o perfil e a estatura que elas merecem", refere num comunicado David Haggerty.Entre outras reformas aprovadas para a Taça Davis pelo plenário da ITF, em agosto, conta-se a redução dos compromissos pré-jogo para jogadores e aos finalistas ter sido dada a opção de receberem os jogos da primeira ronda do ano seguinte.