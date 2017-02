Continuar a ler

De seguida, Gastão Elias, segundo jogador nacional, enfrenta Dudi Sela, o principal tenista dos visitantes, no segundo encontro de singulares da primeira jornada do embate entre Portugal e Israel.No sábado, a dupla Sousa e Elias terá pela frente, no encontro de pares, o duo israelita formado por Jonathan Erlich e Daniel Cukierman.Para o último dia da primeira eliminatória do grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis estão agendados os duelos entre Sousa e Sela e Elias e Oliel.A primeira eliminatória do grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis decorre entre sexta-feira e domingo, nos courts de terra batida do CIF, em Lisboa.A seleção portuguesa, capitaneada por Nuno Marques, é composta por João Sousa (41.º), Gastão Elias (76.º), Pedro Sousa (192.º) e Frederico Silva (355.º).A formação de Israel, orientada por Eyal Ran, é integrada por Dudi Sela, 75.º jogador mundial, Jonathan Erlich, 49.º do ranking de pares, Daniel Cukierman (528.º) e Yshai Oleil (928.º), finalista em juniores do Open da Austrália deste ano, tendo estes dois últimos sido chamados apenas hoje para a eliminatória.