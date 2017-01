Continuar a ler

Por este mesmo motivo, o ex-tenista australiano tinha sido multado em 695 euros pela justiça australiana.



Segundo a TIU, Nick Lindhal perdeu propositadamente um encontro do torneio australiano de Toowoomba, do circuito ITF (terceiro escalão mundial), recusando posteriormente fornecer o número de telemóvel à comissão que investigou o caso.



Além da suspensão de sete anos, o jogador australiano ficará impedido, durante o mesmo período, de marcar presença em qualquer torneio de ténis.



No âmbito da mesma investigação foram implicados outros dois tenistas australianos, Brandon Walkin, de 22 anos, e Isaac Geada, de 28.



Walkin, 1.066.º do mundo, foi condenado a seis meses de suspensão, com pena suspensa, por ter proposto a Lindhal o 'arranjo' de um resultado.



O australiano Nick Lindhal, que chegou a ocupar o 187.º lugar do ranking mundial, foi suspenso por sete anos e multado em 33.000 euros por resultados combinados, anunciou esta terça-feira a Unidade para a Integridade do Ténis (TIU).Lindhal, de 28 anos, tinha arrumado as raquetas em 2013 e foi agora considerado culpado de ter combinado um resultado de um encontro e por se recusar a colaborar com a TIU, criada em 2008.

Autor: Lusa